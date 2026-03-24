SBI証券と三井住友カードは3月24日、「三井住友カード つみたて投資（クレカ積立）」の月間積立金額が、2026年3月に1,000億円を突破したと発表した。本サービスは、証券口座への入金手続きなしで継続的に投資ができる利便性に加え、積立金額に応じてVポイントが付与される点が特徴。こうした利便性と利得性が評価され、利用者数は約180万人に拡大している。○月間積立額1,000億円を突破、若年層の利用が中心「三井住友カード つみ