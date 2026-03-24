ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が、みずほPayPayドーム福岡で5月10日に開催される福岡ソフトバンクホークス公式戦の始球式を行うライバーを決定するイベント「今年はピンクフルデー! 日本一のチームふたたび!! 福岡ソフトバンクホークス 〜17LIVEスペシャルマッチ〜 始球式争奪戦」を、20日より開催している。「今年はピンクフルデー! 日本一のチームふたたび!! 福岡ソフトバンクホークス 〜17LIVEスペシャルマッチ〜 始球式