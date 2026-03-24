福岡管区気象台が、九州北部の4月以降の3か月予報を発表しました。降水量は平年並か、多くなるとみています。福岡管区気象台によりますと、4月から向こう3か月は、偏西風の影響で暖かい空気に覆われやすく、気温は平年より高い見込みです。また、降水量については4月を中心に、南から湿った空気が流れ込んで低気圧や前線の影響を受けやすいため、平年並か、多いと予想しています。ただ、去年秋から雨の少ない状態が続き、水不足が