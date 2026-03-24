今日24日(火)は甲府で全国のトップを切って満開が発表されました。来週にかけて開花や満開ラッシュとなりそうです。桜の開花が進む中、気になるお花見日和はいつになるのでしょうか。雨で開花進む満開ラッシュに?先週から開花ラッシュが続き、今日24日(火)は甲府でソメイヨシノの満開が発表されました。明日25日(水)は広い範囲で雨や曇りとなるでしょう。満開を迎えたばかりの甲府もあいにくの天気となりそうです。26日(木)も東