今日(24日)、札幌管区気象台から最新の3か月予報が発表されました。4月から6月にかけての道内は、気温が平年より高く、降水量は各地ともほぼ平年並みの見込みです。これから北海道は本格的な春を迎えますが、その後も6月にかけて季節の歩みは順調に進みそうです。しかし、春先は花粉や黄砂、そして5月以降は厳しい暑さとなる日も出てくるため、暑さ対策も早めに行うようにしましょう。4月活動しやすい陽気が増えるが、花粉や黄砂