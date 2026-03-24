歌舞伎俳優の尾上左近が２４日、神奈川・鎌倉市内で墓参りを行い、歌舞伎座「團菊祭五月大歌舞伎」（５月３〜２７日）での３代目尾上辰之助襲名を先祖に報告した。曽祖父の２代目尾上松緑、祖父の初代尾上辰之助が眠る墓に手を合わせ「辰之助を襲名しますので、見守っていてほしいと、あいさつをしました」。その後、場所を移して襲名披露演目の「寿曽我対面（ことぶきそがのたいめん）」「鬼一法眼三略巻菊畑（きいちほうげ