ディズニー＆ピクサー最新作『私がビーバーになる時』でのんびり屋の癒し系ビーバー〈ローフ〉の日本版声優を務めた宮田俊哉さんが、アメリカ・カリフォルニアにあるピクサー・アニメーション・スタジオに突撃訪問！「わたビバ」の製作に携わったクリエイター達へ直撃インタビューを敢行したり、ローフのキャラクターデザインを担当したキャラクター・アート・ディレクターからローフのイラストの描き方をレクチャーしてもらったり