◆第５６回高松宮記念・Ｇ１（３月２９日、中京競馬場・芝１２００メートル）＝３月２４日、栗東トレセンペアポルックス（牡５歳、栗東・梅田智之厩舎、父キンシャサノキセキ）は追い切り前日のこの日は坂路で調整した。梅田調教師は「休み明け２走目で、今回の方がより走れる状態にある」と歯切れが良かった。前走のオーシャンＳでは、狭い内をさばいて抜けだし、待望の重賞勝ちを収めた。「全てうまくいったけど、力がないと抜