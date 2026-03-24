元フジテレビでフリーの大島由香里アナウンサーが２４日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）にＭＣとして生出演。自身のＳＮＳであまりの少なさに驚いたことを明かした。この日の視聴者生投票のテーマ「あなたは最近『たったこれだけ！？』と驚いたことは？」について聞かれると「よくＳＮＳで『猫をあげとけば間違いない』って言うじゃないですか？猫の動画とか写真をあげれば、みんな見て、みん