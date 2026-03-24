回転寿司チェーン「スシロー」に、フレッシュ苺が主役のスイーツ「フレッシュ苺＆苺のココアオムレット 苺アイス添え」と「苺と練乳のカタラーナ」が新登場。苺好きにはたまらない、“追い苺”な「苺スイーツ」2種が期間限定でラインナップされます☆ スシロー「フレッシュ苺＆苺のココアオムレット 苺アイス添え／苺と練乳のカタラーナ」 販売期間：2026年3月25日（水）〜持ち帰り：不可販売店舗：全国のスシロー