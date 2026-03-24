2月の全国の百貨店の売り上げは4320億円あまりで、前の年の同じ月に比べ1.6パーセント上昇し、2か月連続のプラスとなりました。一方、インバウンドによる売り上げは、中国人による売り上げがおよそ4割減少しマイナス15.5パーセントとなり、依然、中国政府による渡航自粛呼びかけの影響が続いています。イラン情勢については、供給面での制約はありませんが、訪日観光客の減少や国内の購買意欲低下などにつながるとして、協会は懸念