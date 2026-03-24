自動車のF1第3戦日本グランプリ（27〜29日、三重・鈴鹿サーキット）の開幕を控えた24日、東京都内で「レーシング・ブルズ記者会見＆スペシャルリバリー展示会」が行われ、リアム・ローソン（24＝ニュージーランド）、アービッド・リンドブラッド（18＝英国）の正ドライバー2人と、リザーブの岩佐歩夢（24）が出席。日本の印象や本番への展望を語り尽くした。レーシング・ブルズは今回の日本GPに、スペシャルリバリー（塗装）を