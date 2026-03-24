タレントの磯山さやかが２４日、都内で行われたショートドラマ「〇〇なふたり」（同日１７時配信）の制作報告会見に俳優の北香那らと出席した。磯山は、同作の「不動産屋の望月さん」編に出演。内見する夫婦の妻役を演じ「夫婦げんか」に挑戦した。演技の感想を問われると「思ってたのと違うなと。台本呼んでる時点でのけんかの仕方と、実際の現場は違う。どんどん盛られていくというか…」と吐露。それでも「みんなで楽し