楽天に新加入したロアンシー・コントレラス投手（26）が右上腕の張りのため、開幕ローテーションから外れることになった。この日、仙台市内で取材に対応した石井一久GMは「ちょっと上腕が張ったが、ファームでもしっかりやっている。開幕（メンバー）には入らないが、たいしたことではないので早めに上がってこられます」と説明した。メジャー通算10勝右腕は7日のDeNAとのオープン戦で4番手で登板。4回を投げ、7安打5失点だ