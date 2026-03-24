日向坂46のキャプテン、郄橋未来虹さんが3月24日、公式ブログを更新し、東洋大学を卒業したことを報告しました。【写真を見る】【 日向坂46・郄橋未来虹 】東洋大学卒業を報告「学び続けることで見えてくるものがある」 4年間の隠れた努力明かすブログの中で郄橋さんは「私事ではありますが、先日 大学を卒業いたしました！」と綴り、「個人の意志で通わせていただいていたため、公にお話するのは控えていまし