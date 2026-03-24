女優の星野真里（44）が24日、自身のインスタグラムを更新。実は20年以上の付き合いという人気芸人との笑顔のツーショットを投稿した。「意図せずにダブルピースをしてしまうくらい『ハレテネ』お披露目の会#ハレテネ#asknowas#柳原可奈子 さん#会いたくて」とつづり、お笑い芸人の柳原可奈子のブランドのお披露目会に足を運んだことを報告した。「お知らせをいただき、会いたくて、会いに行ってきました」と柳原と