三菱UFJ銀行は三菱UFJeスマート証券とウェルスナビが合併すると発表しました。デジタルベースの資産形成サービスを提供する新たな会社を設立します。三菱UFJ銀行が発表したのはグループ傘下のネット証券「三菱UFJeスマート証券」と、資産運用を全自動化する「ロボットアドバイザー」サービスを手がける「ウェルスナビ」の合併です。2027年度中に合併予定で、三菱UFJ銀行が展開する個人向けの総合金融サービス「エムット」の中核と