お笑いトリオ、パンサー尾形貴弘（48）が、23日放送のテレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」（月曜深夜1時58分）に出演。今回のテーマ「体を張る芸人の本音」に沿い、「体を張る仕事の男の本音」のタイトルで文章をつづった。「僕はリアクション芸人」とし、「最近のコンプライアンス問題、体を張る芸人にとってはかなり厳しい状況だ」と吐露。「かわいそう」「痛そう」などの意見が少数でも大きくピックアップされ、番組や演