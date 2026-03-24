藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝が永瀬拓矢九段（33）を挑戦者に迎える第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞）は25、26日に大阪府高槻市の「関西将棋会館」で第7局が指される。対局を前日に控えた24日、藤井が取材に応じた。カド番を2度しのぎ、3勝3敗のタイに持ち込んで迎えた最終決戦。2日制のタイトル戦でフルセットは初めてとなる。これまでも重要な対局に勝ってきた藤井だが、「特段大