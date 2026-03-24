２４日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、２３日（午後５時）比１円０９銭円高・ドル安の１ドル＝１５８円４９〜５０銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、０１銭円安・ユーロ高の１ユーロ＝１８３円９７〜１８４円０１銭で大方の取引を終えた。