入善町で自動車部品の製造を手がける「アイシン新和」はこのほど、会社として初めてとなるアスリート採用を行いました。アイシン新和が採用したのは、アーチェリー競技の八幡遥真選手です。八幡選手は魚津工業高校に入学後、アーチェリーを始め、わずか2年で世界ユース選手権・混合団体で銀メダルを獲得しました。強豪の近畿大学に進学後も、各年代の日本代表に選ばれ、活躍してきました。八