ＷＢＣ決勝が１７日（日本時間１８日）、マイアミのローンデポパークで行われ、ベネズエラが米国を３-２で下し、初優勝した。決勝、そして１６日（日本時間１７日）の準決勝「ベネズエラ-イタリア」戦を現地で観戦し、球場のビジョンに映りまくった日本の芸能人がいた。女優、タレントの鈴木紗理奈で、２４日、ＣＢＣ・ＴＢＳ系「ゴゴスマ」に生出演。レギュラーコメンテーターを務めているが、先週の放送は休んでおり、その理