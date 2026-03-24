「團菊祭五月大歌舞伎」（5月3〜27日、東京・歌舞伎座）で3代目尾上辰之助を襲名する尾上左近（20）が24日、神奈川県内で、墓参と取材会を行った。曽祖父の2代目尾上松緑さん、祖父の初代辰之助さんが眠る墓に手を合わせ、左近は「襲名をあらためて報告し、見守っていてほしいというごあいさつをしました」と話した。年末や節目、節目に墓参を欠かさないとしたが、「襲名のことが動き出し、左近も終わるので、（いつもの墓参とは）