「團菊祭五月大歌舞伎」（5月3〜27日、東京・歌舞伎座）で3代目尾上辰之助を襲名する尾上左近（20）が24日、神奈川県内で、墓参と取材会を行った。立役、女形ともにつとめ、古典、新作と幅広く活躍する。歌舞伎ファンを中心に「サコンヌ」の愛称で知られている。左近はこの呼び名を見た時のことを「ついにネットスラングになったかと思いました」と笑った。12年近く左近を名乗り、愛称も定着したが、3代目辰之助を襲名する。「三月