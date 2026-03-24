お散歩に行きたくないフレブルさんの姿が反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で77万2000回再生を突破し、「引きずられてるｗｗ」「ドラマの終焉みたいで最高」「あるあるですね(笑)」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：寒い日、ストーブの前から離れない犬→散歩に行こうとした結果…思わず笑う『拒否の仕方』】 ストーブの前から離れない犬 Instagramアカウント「ronro