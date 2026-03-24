秋田地方気象台は「強い霜に関する秋田県気象情報」を発表しました。25日は高気圧に覆われて晴れるため、県内は朝の最低気温が平野部でも氷点下となり、強い霜による被害や凍害のおそれがあります。農作物の管理に注意してください。＜概況＞25日の県内は高気圧に覆われて晴れるため、朝の最低気温が氷点下となる所があるでしょう。このため、強い霜のおりる所がある見込みです。＜気温の予想＞25日朝に予想される最低気温いずれも