美浜町に新たな直売所がオープン。 【写真を見る】自社で“生産･商品化･販売” 観光農園運営の産地直売所 ｢山笑う里｣オープン 地元産の新鮮野菜にジャムや菓子など 愛知･美浜町 3月24日にオープンしたのは、愛知県美浜町でいちご狩りなどが楽しめる、観光農園「山笑う里」が運営する直売所です。 自社農場で栽培された野菜や果物を中心に、地元産の新鮮な農産物が並び、開店から大勢の人でにぎわいました。（