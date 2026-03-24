楽天グループは、プロ野球「東北楽天ゴールデンイーグルス」の本拠地「楽天モバイル 最強パーク宮城」の正面ビジュアルを刷新した。あわせて、31日のホーム開幕戦で、サイン入りグッズや観戦チケットが当たるSNS投稿キャンペーンを実施する。 キャンペーン内容は、「#きょうの楽パ」を付けてXまたはInstagramに投稿した画面を提示することで、限定ガチャに挑戦できるもの。31