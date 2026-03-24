阪急バスは、定期券の購入がより簡単になるhanicaアプリの新機能を、4月1日から提供する。 hanicaアプリ上で必要な情報を入力し、発行した2次元バーコードを「hanica自動定期券発行機」に読み取らせることで、定期券の新規購入もしくは継続が可能になる。 対象の定期券は、通学定期券・スクールパスの新規購入・継続、通勤定期券の新規購入・継続。 通学定期券はこれまで、新規購入などに