県の観光ＰＲキャラクター「ひろくま」などをモチーフにしたマンホールが完成し、きょうお披露目されました。■除幕式「どうぞ～～」お披露目されたのは広島県の観光ＰＲキャラクター「ひろくま」が描かれたマンホールです。県内５つの市町に設置され、その土地ならではの名物や風景が描かれています。尾道市の「しまなみ海道」で食べているのは「尾道ラーメン」。観光名所の千光