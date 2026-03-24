2025年4月に開校した北陸で初めての石川県立の夜間中学「あすなろ中学校」の卒業式が23日行われ、1期生5人が新たなステージへ学び舎を後にしました。金沢市泉本町の金沢中央高校内に2025年4月に開校した北陸初の県立の夜間中学「あすなろ中学校」さまざまな理由で義務教育を修了できなかった人や、日本語の習得を目指す外国籍の人が対象です。1期生の卒業式では、外国籍を含む男女5人に卒業証書が手渡され、上田綾子校長がはなむけ