広島の佐々木泰内野手が２４日、新４番として新井監督４年目で初の開幕白星に導く活躍を誓った。２年目のドラフト１位は、２７日の開幕・中日戦（マツダ）の４番起用が確実。この日は広島護国神社で必勝祈願の後、マツダでの全体練習で汗を流した。「首脳陣の方からも、そういうポジションで期待をされていると受け取っている。しっかり応えられるようにやらなければいけない、という自覚はあります」と決意を示した。２３歳３