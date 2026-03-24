韓国・ソウルの繁華街で23日夜、飲酒運転の車が歩道に突っ込み、日本人女性1人が重傷です。23日午後7時10分ごろ、ソウル・弘大の繁華街で車が歩道に突っ込み、日本人女性2人を含む4人が重軽傷を負いました。このうち日本人女性1人は、足を挟まれるなどして重傷です。現場にいた日本人女性は「バーンって思い切り音がして、人がひかれたと思い怖くて近づけなかった」と話します。警察は、車を運転していた50代の男を飲酒運転の疑い