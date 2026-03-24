◆ファーム・リーグ巨人３―０西武（２４日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の育成３年目・平山功太内野手（２２）が、２安打２盗塁で支配下昇格へ猛アピールした。「１番・中堅」で先発出場。初回先頭、３回１死で左前打を放つと二度の盗塁機会でいずれも二盗に成功。先制のホームを踏み、１番打者としての役割を果たした。春季キャンプ中から紅白戦を含む実戦１１試合で打率３割８分７厘と結果を残し、１５日に１軍