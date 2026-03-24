大阪府議会は都構想の制度案を議論する「法定協議会」の設置議案を継続審査としました。 3月24日の大阪府議会で、大阪都構想の制度案を議論する「法定協議会」の設置議案は継続審査となりました。 「法定協議会」を設置するためには大阪府と大阪市、2つの議会での可決が必要で、府議会では3月9日、吉村知事が議案を提出していました。 一方、大阪市議会では維新の市議団が慎重な姿勢を示していて、横山市長は議案の提出