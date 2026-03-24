タレントの磯山さやかが２４日、都内で行われたショートドラマ「〇〇なふたり」の制作報告会見に出席した。本作は、人気脚本家の岡田惠和氏が初めて書き下ろしたオリジナルショートドラマ。１話およそ２分の作品に人生の一コマをつづった。３作品のうち「不動産屋の望月さん」編に出演する磯山は、夫婦でマンションを探す女性を演じた。アドリブを駆使した演技で「好き勝手にやらせていただきました」と照れ顔。途中でケンカ