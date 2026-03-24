記者会見する関西エアポートの新宮早人執行役員＝24日午後、大阪府泉佐野市関西エアポートは24日、関西空港3月29日〜10月24日の夏期スケジュールを発表した。中国路線は、中国政府による日本への渡航自粛要請の影響で、昨年の同期間と比較して70％減となる見込みだと明らかにした。国際線全体では17％減にとどまるという。昨年の同期間の運航便数は1週間当たり536.5便だったが、今年は162.9便の計画だという。大阪府泉佐野市で