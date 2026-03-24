ＮＨＫ「おはよう関西」などを担当する気象予報士の塩見泰子が京大大学院で博士号を取得したことを報告し、反響が寄せられている。塩見は２４日までに自身のインスタグラムを更新し、「本日（２０２６年３月２３日）、博士号（人間・環境学）を授与いただきました」と報告。「祖母が母にあつらえ私が受け継いだ着物に、京大伝統の博士ストール。紫色の重みは想像以上で嬉しかったですし、身が引き締まる思いでした」とはかま姿