中東情勢の緊迫を受け、中国ではレギュラーガソリンの価格がおよそ21円値上がりし、4年ぶりの高水準となっています。記者「北京市内のガソリンスタンドですが、行列ができています」中国では24日、レギュラーガソリンの価格が1リットルあたりおよそ21円値上げされ、197円に設定されました。これは、ロシアによるウクライナ侵攻を受けてガソリン価格が高騰した2022年以来の高い水準です。ほかにも、軽油をはじめとした原油からつく