読売株価指数（読売３３３）は２４日、算出・公表を始めてから１年を迎えた。同日の終値は前日比９５１円０８銭（２・１１％）高の４万５９７０円１６銭で、上昇は３営業日ぶり。３３３銘柄の９割超にあたる３０９銘柄が値上がりした。読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））は２４日、算出・公表を始めてから１年を迎えた。同日の終値は前日比９５１円０８銭（２・１１％）高の４万５９７０円１６銭で、上昇は３営業日ぶ