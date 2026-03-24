【漫画】本編を読む漫画家・イラストレーターとして活躍するしばたまさんの『しばたまが聞いた！ 本当にあったすごい話』は、フォロワーから寄せられたリアルな体験談をもとに描かれる実録コミック。収録エピソードは「背筋が寒くなる話」から「涙を誘うもの」まで実に幅広い。なかでも、ある保育士の体験談は、読み終えた後に心をじんわりと温めてくれる1編だ。彼女が受け持つクラスには、やんちゃで少し暴れん坊の「あっくん