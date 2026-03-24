【漫画】本編を読む「日記まんが」で注目を集めるクリエイター・おけべち氏（＠okbechi）が、苦手なコーヒーへの理解を深めていくマンガエッセイ『苦手なコーヒーをわかりたい』。これまで比較的“王道”のコーヒーを嗜んできた著者だが、今までにない“新感覚コーヒー”との出会いを果たす。「コーヒーはブラックで飲むべき」という思い込みから一歩踏み出し、もっと自由にコーヒーを楽しもうと決心した著者。ある日カフェへ足を