【モデルプレス＝2026/03/24】モデルの滝沢眞規子が3月24日、自身のInstagramを更新。手作りの焼肉弁当を公開し、注目が集まっている。【写真】47歳3児の母モデル「簡単なのにおしゃれ」彩り豊かな“簡単焼き肉弁当”◆滝沢眞規子、簡単焼肉弁当を披露滝沢は朝の挨拶とともに「今日は簡単に焼肉弁当です。巻かないキンパ的な感じです」とつづり、弁当の写真を投稿。ご飯の上に野菜や卵、焼肉が彩りよくのった弁当を公開している。