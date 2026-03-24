エネルギー高騰、食品･原材料高、人件費高騰、熟練の従業員不足、残業コスト増加････と、外食･飲食店を取り巻く課題は尽きない。グローバル化が進む中、これらは日本だけではなく、世界各国の悩みの種であるはずだが、果たして日本と諸外国は中でもどの課題認識が強いのか。また、どう課題認識に違いがあるのだろうか。世界120カ国にスチームコンベクションオーブンや多機能調理器を販売するラショナルは昨年末、ドイツ、フランス