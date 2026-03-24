ブルボンは３月23日、栃木県と災害時における物資等の供給に関する協定を結んだ。同県内での災害発生時に、同社が製造する飲料水や食料品等を迅速に被災地へ供給する体制を構築する。締結式には、ブルボンの吉田匡慶社長、井手規秀常務取締役、中野隆常務取締役、福田富一栃木県知事らが出席した。吉田社長は、今回の協定の背景にある同社の歴史に触れた。同社は1923年の関東大震災時に、関東からの菓子供給が途絶えた経験から、「