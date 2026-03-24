ボーイズグループBTSが、新曲『SWIM』のミュージックビデオの撮影現場の裏側を公開した。3月24日、BTSはファンプラットフォームWeverseを通じて、5thフルアルバム『ARIRANG』のタイトル曲『SWIM』のミュージックビデオ（以下、MV）のフォトスケッチを公開した。【写真】BTSの『SWIM』MVに出演した美女の正体公開された写真には、帆船を背景に昔ながらの水兵の制服風の衣装を着こなしたメンバーたちの姿が収められている。（写真＝B