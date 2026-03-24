メ～テレ（名古屋テレビ） 食卓には朗報です。コメの価格が下がり、5kgを3000円台で買えるようになってきました。しかし、中東情勢の混乱で忍び寄る影が…。 愛知県弥富市の鍋八農産では、田植えを前にトラクターで土を耕す作業が進んでいます。 コメ作りの現場にも、中東情勢の影響が少しずつ出ています。 「ここにきて急に軽油の値段が高くなっている。今年の令和8年産に向けて燃料が一番高いのかな」（鍋