韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「향긋하다（ヒャングタダ）」の意味は？「향긋하다（ヒャングタダ）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、五感に関わる言葉です。「향긋하다（ヒャングタダ）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。