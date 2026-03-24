九州厚生局は、福岡県内の歯科医院が診療報酬を不正に請求したとして、保険医療機関の指定を取り消し相当の取り扱いにすると24日、発表しました。この歯科医院の77歳の元院長も、保険医の登録を取り消されています。九州厚生局によりますと、保険医療機関の指定の取り消し相当の取り扱いとなったのは、福岡県須恵町にあった辻歯科医院です。「歯科医師が高齢のため」として、去年1月に閉業しています。この歯科医院は、実際には行