学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！「東リベ」はなんの略？「東リベ」はなんの略か知っていますか？答えは、漫画作品のこと！あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「東京卍リベンジャーズ」を略した言葉でした！東リベとは、 『週刊少年マガジン』にて2017